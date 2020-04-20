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8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun’da hırsızlık suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemelerce hırsızlık suçundan toplam 8 yıl hapis cezasına çarptırılan B.K.(34) adlı kadın Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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