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8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı

Samsun’da kahvehanede kimlik kontrolü yapan polis, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da kahvehanede kimlik kontrolü yapan polis, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede GBT yapan polis, Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tüfekle bir kişi yaraladığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenilen M.A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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