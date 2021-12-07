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8 yıl hapis cezası olan şahıs ruhsatsız silahla yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs üzerinde ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs üzerinde ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan E.A.(25), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan E.A.'nın üzerinde de 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. Bafra Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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