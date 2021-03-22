80 bin mevsimlik fide kampüse dikilecek

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın teşvikiyle 2021 yılının ilk aylarında Kurupelit Kampüsü'ndeki 300 metrekarelik mevsimlik serada üretilen 80 bin adet tohumdan elde edilen mevsimlik fideler, mayıs ayında Üniversitenin florasına karışacak. Üniversitenin dışa bağımlılığını azaltmak adına fiziksel ve biyolojik standartlara uygun olarak üretilen tohumlar, Çevre Düzenleme Müdürlüğü'nün öncülüğünde mayıs ayında toprakla buluşacak.

Yeşil kimliğiyle nefes alan bir kampüs

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da Kurupelit Kampüsü'ndeki mevsimlik serada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları bizzat gözlemledi. Kendisine eşlik eden Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ve Çevre Düzenleme Müdürü Abdülaziz Özmen'den, gelinen aşamayla ilgili bilgiler alan Rektör Ünal; florası (bitki örtüsü), bahçeleri ve yürüyüş yollarıyla nefes alan bir kampüsün, OMÜ'nün yeşil kimliğini sağlamlaştıracağına vurgu yaparak bu hususta seferberlik hâlinde olduklarına dikkat çekti.

“Sürdürülebilir yeşil kampüs ve çevre farkındalığı üniversitenin temel vizyonu arasında”

Ziyarette, üretim sahası serayı gezen ve üniversitenin kendi yetiştirdiği fideleri viyollere yerleştiren Rektör Ünal, sürdürülebilir yeşil kampüs ve çevre farkındalığının OMÜ'nün temel vizyonu olduğunu belirterek bu anlayışı yansıtan politikaları hayata geçirmeye çalıştıklarını dile getirdi.