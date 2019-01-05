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80 papağan yanmaktan son anda kurtarıldı

Samsun’da bir binanın bodrum katında bulunan 80 papağan, çıkan yangından son anda kurtarıldı.

Samsun'da bir binanın bodrum katında bulunan 80 papağan, çıkan yangından son anda kurtarıldı.


Yangın, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Bulut Apartmanı bodrumunda 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katlarında papağan besleyen Naim Poyraz, papağanların olduğu yerden duman çıktığını fark edince hemen bodruma indi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Poyraz, yangına ilk olarak kendisi müdahale etti. Ailesinin de yardımıyla papağanları yangından kaçırmayı başaran Poyraz, camları kırarken ellerinde kesikler oluştu. Kendi canlarını riske atan aile papağanları sağ salim kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek durumu kontrol altına aldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.


Eşiyle birlikte kuşları son anda kurtardığını söyleyen Tuğçe Poyraz, "Burası bizim depomuz. Organizasyon işiyle uğraşıyoruz. 80-90 civarı papağan vardı burada. Onları son anda kurtardık" dedi.

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