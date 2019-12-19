83 yıl sonra bir ilk

Samsun'un Bafra ilçesinde 83 yıldır atamayla görevlendirilen Çeltik Komisyonu üyeliği ilk kez seçimle belirlendi. Yapılan seçimlerde çeltik üreticisi Şükrü Derebey Çeltik Komisyonu üyeliğine seçildi.

Bafra'da 83 yıldır ilçe kaymakamı başkanlığında gerçekleştirilen Çeltik Komisyonunu üyeliği Kaymakam Cevdet Türkmen'in talimatları doğrultusunda seçim yapılması kararlaştırıldı. Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 2010 çeltik üreticisinden bin 182 çeltik üreticisi oy kullandı. 5 adayın yarıştığı seçimde 452 oy alarak komisyona üye olarak seçilen Koruluk Mahallesi'nden çeltik üreticisi Şükrü Derebey 3 yıl görev yapacak.

Üretici Şükrü Derebey, “Bafra'da ilk defa oluyor. Belki Türkiye'de ilk defa oluyor. Çeltik üreticisi Çeltik Komisyonu'nda kaymakam bey yanında çalışması için bir tane çeltik temsilcisi seçiyor. Yasaya göre komisyonda bir tane çiftçi olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de ilk defa Bafra'da başlattık. Bafra'da 45 köyde 2 bin 310 çeltik üreticisi var. Kaymakamız yasayı incelemiş , yasa diyor ki 'Çeltik üreticisi çeltik komisyonunda görev yapacak temsilcisini kendisi seçecek'. Şu anda da bu seçimi gerçekleştirdik” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Bafra'da Çeltik Komisyonu'na hiç seçim olmadan yönetim kurulu kararlarıyla 3 senede bir üye seçiliyordu. Kaymakam beyle konuştuk. Kaymakam da seçimlerin atamayla değil de seçimle yapılmasını söyledi” diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Bafra, Karadeniz'in Çukurovası olarak biliniyor. Burada da en önemli ürünümüz çeltik. Türkiye rekoltesinin yüzde 10'unu Bafra'dan karşılıyoruz. Bu nedenle çeltik üretimi ve çeltik üreticileri bizim için çok önemli. Çeltik ekilen alanlarda kanunen kurulan Çeltik Komisyonumuz mevcut. Bugün toplam 5 sandıkta çeltik üreticimiz oy kullanıyor. Burada bize katkı sağlayan Ziraat Odamıza, Tahıl Üreticiler Birliğine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze personel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kanunun ön gördüğü bir uygulama. Kanun bizden çeltik üreticisine oy vermesini arz ediyor. Biz konudaki talebimiz tamamen Çeltik Kanunu'na uygun olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, “Çeltik, Bafra Ovası için önemli bir ürün. Bayağı bir miktarda çeltik üretimi yapılıyor. Bunun gereği de bir Çeltik Komisyonu var. Çiftçilerimiz arasından bir üye seçimi yapıldı. Gayet demokratik bir seçim” ifadelerini kullandı.