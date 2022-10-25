85 bin öğrencinin yüzme öğrendiği projede yeni dönem başladı

Samsun'da 85 bin ilkokul öğrencisine “Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi” kapsamında yüzme öğretilirken, bu yıl yüzme öğrenecek 10 bin öğrenciyle birlikte bu sayı 95 bine yükselecek.

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla sürdürülen Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile ilkokul 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğretilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda 2014 yılından bu zamana kadar 85 bin öğrenciye yüzme öğretildi.

Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi'nin açılış töreni Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, proje kapsamında yüzme öğrenen öğrenciler hakkında bilgi verdi.

“85 bin öğrenci yüzme öğrendi, bu yıl da 10 bin öğrenci yüzme öğrenecek”

Bu yıl ile birlikte proje kapsamında toplam 95 bin öğrencinin yüzme öğreneceğini ifade eden Zülkif Dağlı, “Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile şimdiye kadar 85 bin öğrenci yüzmeyi öğrendi. İlkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencililerimize eğitim veriyoruz. Bu yıl hedefimiz 10 bin öğrencimize yüzmeyi öğretmek. Samsun Büyükşehir Belediyesi çocukların servis imkanını sağlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yüzme havuzlarını kullanıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü de gereken desteği veriyor. Çocuklarımıza böylelikle yüzmeyi öğretiyoruz” dedi.

Çocukları küçük yaşlarda yüzme sporuna yönlendirmenin önemine de değinen Dağlı, “Çocuklara sadece yüzmeyi öğretmiyoruz. Aralarında yetenekli olanları seçiyoruz. Çocuklarımız kendilerini geleceğe hazırlarken hem de yüzme öğreniyorlar. Yüzme hayat boyu gerekli. Samsun'da 200 km'nin üzerinde sahil şeridimiz var. O yüzden çocuklarımız küçük yaşlarda yüzme sporu ile buluşuyorlar. Çocuklarımız bu proje ile yeni arkadaşlar ediniyorlar. Yüzme sporu ile genç yaşta buluşmaları da kendileri açısından çok güzel bir durum. Aynı zamanda projede 4-5 kurumun birlikte uyum içerisinde çalıştığını da görüyoruz. Çalışmalarımızı valiliğimiz koordinatörlüğünde yürütüyoruz. Bu kapsamda inşallah bu yıl 10 binin üzerinde öğrenciye daha yüzme öğreteceğiz” diye konuştu.

Açılış törenine, ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, küçük sporcular, veliler ve davetliler katıldı.