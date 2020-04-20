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86 yaşındaki vatandaştan anlamlı bağış

Samsun’un Ladik ilçesinden 86 yaşındaki bir vatandaş, Vefa Destek Grubu görevlilerinin getirdiği emekli maaşının bir kısmını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Samsun'un Ladik ilçesinden 86 yaşındaki bir vatandaş, Vefa Destek Grubu görevlilerinin getirdiği emekli maaşının bir kısmını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.


Kaydedilen görüntülerde görevlinin, “Nihat amca emanetini teslim ettim. 600 TL Biz Bize Yeteriz Türkiyem'e bağışladım” dediği Nihat amcanın ise “Allah razı olsun” diyerek karşılık verdiği duyuldu.


Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Ladik ilçemizden 86 yaşındaki Hikmet amcamız, kendisine teslim edilen emekli maaşının bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Allah, kıymetli büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” ifadeleri kullanıldı.

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