870 hektarlık göl buz tuttu

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, turna balığıyla ünlü 870 hektarlık göl, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Geçen yıllarda kasım ayında bile yüzeyi donan Ladik Gölü, bu yıl ocak ayının sonlarına doğru geç de olsa yüzeyi buzla kaplandı. Ladik'te sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle doğal SİT alanı olan, turna balığı ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü dondu. 870 hektarlık alana sahip, 8 kilometre uzunluğundaki Ladik Gölü, yer yer yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buz tuttu. Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi.

“Bu sene göl oldukça geç buz tuttu”

Bu sene gölün geçen senelere oranla çok geç donduğunu ifade eden bölge sakini Ali Osman, “Ladik Gölü genelde aralık başında donuyordu. Bu yıl kuraklık olduğu için ocak ayının ortasından sonra dondu. 15 Ocak'tan sonra bölgeye ilk kar düştü. Akdağ'a 1-2 sefer kar yapmıştı ama buraya çok geç düştü. O yüzden de göl gecikmeli olarak dondu. Kuraklık burayı da etkiledi. Göl, daha önce kasım ayında da donmuştu. Eski yıllarda daha erken donduğu da olmuş. Şu anda gölün üstünde çok kalın bir buz katmanı yok. Kenarlar kalın ama don olayı yumuşadığı için gölün üstündeki buzun üzerinde yürümek şu anda riskli” dedi.

“Ladik Gölü'nün 3 ay buzla kaplı olduğu zamanları biliyoruz”

Yıllardır Ladik Gölü'nde balıkçılık yapan Aydın Düzenli, “1977-1980 yılları arasında Kasım ayında Ladik Gölü donmuştu. İklim şartları değişince bu sene kar yağdı. Kar geç yağınca da göl, eskisine oranla geç dondu. Daha önceki senelerde kasımın sonlarına doğru donan göl, mart ayının sonlarına doğru çözülüyordu. Yaklaşık 3 ay burada buz kaldığını biliyoruz. Şimdi ise iklim şartları nedeniyle gölde oluşan buz o kadar kalmıyor” diye konuştu.

Geçen yıllara göre ilçeye çok az kar düştüğünü ifade eden bölge sakinlerinden Hasan Hakan ise gölün geç buz tutmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Göl bazen ocak ayından sonra da donma yapıyordu. Şubat-mart ayları don olarak geçiyordu. Fakat bu sene gölün buz tutması bayağı gecikti. Bu yıl çok az kar yağdı. Önceki yıllarda çok kar yağışı oluyordu. Buraya 2 metre kar yağdığını hatırlıyoruz. Bu sene hatırı sayılır bir kar yağmadığı için gölün erken buz tutması için de imkan sağlanmadı.”

Buz tutan Ladik Gölü civarında bulunan hayvanların da gölün üstünde gezerek donmamış kısımlardan su içtiği gözlendi.