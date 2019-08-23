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9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

Samsun’da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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