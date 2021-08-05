İhlas Haber Ajansı

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9 yaşındaki otizm hastası çocuk 7 aylık kardeşini pencereden attı

Samsun’da 9 yaşındaki otizm hastası çocuk evlerinde 7 aylık kardeşini kucağına alarak pencereden aşağı atarak yaraladı.

Samsun'da 9 yaşındaki otizm hastası çocuk evlerinde 7 aylık kardeşini kucağına alarak pencereden aşağı atarak yaraladı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşi Y.G.T.'yi kucağına alarak evlerinin penceresinden aşağı attı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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