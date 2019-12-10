90 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor

Samsun'daki tek şemsiye tamircisi 90 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ediyor.

Yaklaşık 70 yıldır Samsun Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan Dursun Yıldız, 90 yaşında ve 4 çocuk babası. Sağlığı gayet yerinde olan Yıldız, gözlük dahi kullanmadan mesleğini icra ediyor. Mesleğinin son Samsun'daki son ve tek temsilcisi olan Yıldız talep olduğu zaman gecelere kadar çalıştığını söyledi.

“40 senedir şemsiye tamir ediyorum"

Şemsiye tamirciliğine başlamadan önce terzilik yaptığını ve emekli olduğunu belirten Dursun Yıldız, "40 senedir şemsiye tamir ediyorum. Kendim çalışıp çabalayarak bu hale geldim. Yaş 90'a geldi şimdi. Yapılan iş çok zor olduğu için yapan kalmadı. Yapılan iş para olarak da karşılığını alamıyor. Biz de eskiden olan çalışmışlığımızdan dolayı çabalıyoruz. İşe başladığımda terziydim, konfeksiyon çıkınca bizim işler azaldı ve ondan sonra ufaktan ufaktan kendi hevesimle bu işe başladım. Müşteri çok geliyor ve yağmur yağdığı zaman da bollaşıyor. Çin malı şemsiyeleri ucuz diye alıyorlar ama dayanıksız. Yapımı da zor oluyor. Zaten şemsiye tamiri yapan da kalmadı. Biz yaşlılıktan dolayı avare duramıyoruz, çalışma alışkanlığı var onun için yapıyoruz. Tamiratın zorluğuna göre 20 TL ile 5 TL arasında tamir ediyorum. Her gün geliyorum buraya, sabah 08.00'de geliriz akşam olmadan gideriz. Bazen gecelere kadar iş bitmediği olur kalırız. Ama bu işi parası için yapmıyorum, kendim emekliyim ve emekli maaşım var. Ama çalışmaya alıştığım için bu işi de yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Malının kıymetini bilen kalitesine güvenen Dursun amcamızı bulur”

Bedesten esnaflarından Mehmet Biçer, Yıldız'ın her sabah aynı saatte gelip dükkanını açtığını belirterek, “Samsun'da bu işi yapan son zanaatkardır kendisi. Daha önceleri bu şemsiye tamirciliği yaygındı. Ama son zamanlarda Samsun'da sadece Dursun amcamız kaldı şemsiye tamiri yapan. Eski topraktır kendisi, sabahları erkenden gelir dükkanını açar akşam ezanı okunmadan gider. Sanatını icra eder, insanların işini görür ve hayır duasını alır rızkını kazanıp evine gider. İnsanlar hazır giyime ve yemeğe alıştıkları için artık tamirat olayı pek olmuyor. Ama malının kıymetini bilen kalitesine güvenen gelip Dursun amcamızı bulup şemsiyesini tamir ettiriyor” ifadelerini kullandı.