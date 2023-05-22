UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Leylek Ormanı'nda yumurtadan çıkan yavrular uçmak için gün sayıyor.

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mart ve nisan aylarında gelen leylekler, apartmanı andıran ‘Leylek Ormanı'na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.

Leylek Ormanı'na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Yumurtadan çıkan leylek yuvalarında 3-4 yavru göze çarpıyor. Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Ormanı diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor. Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor.

Leylek ormanını ziyaret eden Zeliha Kılıç, "Buraya Yozgat'tan geliyoruz. Öğretmen arkadaş grubuyla geldik. Küçük bir gezi yapıyoruz. Arkadaşların tavsiyesiyle Kuş Cenneti'ni gezmek amaçlı geldik. Burası ilk durağımız. Burada bu kadar yoğun leylek görmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bulduk. Normalde ilkbahar mevsiminde leylek görmeye başlıyoruz ama bu kadar bir arada yoğun bir şekilde leylek grubunu hiç görmemiştim. Kendilerine özel bir alan oluşturmuşlar. Leylekler normalde de çok dikkatimi çeker. Çünkü yaşam şekilleri, tekrar aynı yere geri gelmeleri, uçuş şekilleri, çocuklara derslerde çok bahsedildi. V biçiminde uçmaları, kendi aralarındaki adalet sistemi çok güçlü. En öndeki leyleklerin durmadan yer değiştirmesi, öndeki leyleklerin rüzgara karşı dayanıklı olmaya çalışması çok güzel bir şey. O yüzden leylekleri çok seviyorum. Bu manzara çok hoşuma gitti" dedi.