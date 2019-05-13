9,5 kilo esrarın firari sanığı tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin ele geçirdiği 9 kilo 430 gram esrarla ilgili firarda olan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Nisan günü satmak amacıyla Çarşamba ilçesinden il merkezine uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alarak yaptığı çalışma sonucu H.A.'yı araç içinde 9 kilo 430 gram esrar ile yakaladı. Bu sırada İ.S. (26) olay yerinden kaçtı. H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ekipler, İ.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari şüphelisi İ.S. de Çarşamba Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.S., çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.