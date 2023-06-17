A Milli Takım 27 yıl sonra Samsun'da

SAMSUN (İHA) – Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı için Samsun'a geldi. A Milli Takım, 27 yıl sonra Samsun'a ayak bastı.

Son olarak 27 yıl önce Samsun'a gelen A Milli Takım kafilesi, Euro 2024 Elemeleri D Grup 3. maçı için Samsun'a geldi. Letonya'dan hareket eden ay-yıldızlılar, saat 16.15'te Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Buradan otobüsle kamp yapacakları İlkadım'daki otele gelen kafile, Galler maçına kadar kamp yapacakları otele yerleşti.

Teknik Direktör Stefan Kuntz liderliğindeki kafilede kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Orkun Körkçü, Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlar da diğer futbolcularla birlikte Samsun'da kampa girdi. Milli futbolcuları kamp yapacakları otelde taraftarlar ve protokol üyeleri de yalnız bırakmadı.

A Milli Takım'da, 19 Haziran'daki Galler maçının öncesinde 18 Haziran'da Teknik Direktör Stefan Kuntz ve 1 futbolcu 19 Mayıs Stadyumu'nda basın toplantısı yapacak ve maç öncesi yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek.

Galler takımının Teknik Direktörü Rop Page ve 1 oyuncu da 18 Haziran'da basın toplantısı düzenleyecek ve Galler'in antrenmanın ilk 15 dakikasından görüntü alınmasına izin verilecek.

Türkiye ve Galler; 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda grubun 4. maçında birbirlerine rakip olacaklar. Mücadele öncesinde Türkiye'nin 2 maçta 6 puanı bulunurken, Galler'in ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.