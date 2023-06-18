A Milliler Galler maçı hazırlıklarını tamamlandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı hazırlıklarını 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptığı son taktik antrenmanı ile tamamladı.

27 yıl sonra ilk kez Samsun'a gelen A Milli Takım kafilesi, Euro 2024 Elemeleri D Grup 4. maçı için Samsun'a geldi. Samsun'da kamp yapan ay-yıldızlılar, maçın son hazırlığını da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Galler maçına hazırlanan A Milli Takım'ın taktik antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Türkiye ve Galler yerel saatle 21.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maresca, Bindoni ve Tegoni hakem üçlüsü yönetecek.