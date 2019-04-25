AB çevre ve hijyen standartları eğitimi Samsun'da yapıldı

SAMSUN (İHA) – Avrupa Birliği (AB) çevre ve hijyen standartları farkındalık eğitimleri Samsun'da yapıldı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan “Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi” kapsamında, AB çevre ve hijyen standartları farkındalık eğitimleri, Samsun'dan başladı.

Programın açılışında konuşan TKDK Ankara Proje Yönetimi Koordinatörü, çiftçi ve gıda işletmeleri için yürütülen projelere büyük önem verdiklerini ve projelerin birçoğunun AB tarafından da desteklendiğini söyledi.

Daha sonra söz alan takım lideri Nalan Maraş, gıda zinciri kavramı ve zincirdeki risklerle ilgili temel bilgiler verdi. Eğitim, diğer uzmanlar tarafından verilen sunumlarla devam etti.