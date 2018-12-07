"AB İnsan Hakları Film Günleri" başladı

"8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri" Samsun'da başladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'de 20 ilde yürütülen AB Bilgi Merkezlerinin desteklenmesi kapsamında düzenlenen "İnsan Hakları Film Günleri"nin bu yıl 8.si düzenleniyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ile Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliğiyle 7-8 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Samsun İnsan Hakları Film Günleri" etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında İğne Deliği Gençlik Merkezinde 5 tane kısa film gösterimi olacak. Etkinliğin amacı hakkında bilgi veren Samsun AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Esma Deniz, "Amaç, yerel halkı AB konusunda bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmak. Bu amaçla konserler, çocuk etkinlikleri, gençlerle etkinlikler, dezavantajlı gruplarla etkinlikler gibi çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlik de bunların bir parçası. Filmlerin içeriğinde insana dair hayat öyküleri var. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm halkımız davetlidir" dedi.

Etkinlik kapsamında 8 Aralık Cumartesi günü "Müzikli Bir Hikaye" ve "Fındıktan sonra", 11 Aralık Salı günü ise "Afgan Kömürcü" ve "Deneme Maçı" isimli filmlerin gösterimi olacak.