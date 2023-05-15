Aba güreşinde Samsun'u temsil edecekler

Samsun Havzalı güreşçiler, Türkiye Okul Sporları Geleneksel Spor Dalları Aba Güreşi müsabakalarında Samsun'u temsilen Türkiye şampiyonasına gidecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda yapılan müsabakalarda Havzalı öğrenciler 124 öğrenci arasından derece yaparak Samsun'u temsil etmek hakkını elde ettiler.

Okul Sporları Geleneksel Aba Güreşleri İl Müsabakalarında Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hüseyin Akça (60 kg), Efe Sözen (75 kg) ve Ömür Işıtan (70 kg) il birincisi, Mehmet Akbulat (60 kg) il ikincisi, Muhammet Ali Yavuz (70 kg), Samet Akça (45 kg) ve Gökdeniz Eren (75 kg) il üçüncüsü, 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Onur Şen (85 kg) il birincisi ve Fatih Yasin Kılıç (70 kg) il ikincisi oldular. Aynı zamanda 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcuları olan öğrenciler 6 Haziran'da Mersin'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Ercan, Havza'nın güreş kenti olduğunu ve bu alanda Türkiye'de önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi. İlk defa bu yıl geleneksel güreşlerin faaliyet programına girdiğini belirten Kemalettin Ercan, "Milletler gelenekleriyle var olur, geleneğini kültürünü kaybetmiş milletler de kaybolmaya mahkumdur. Görselliği güzel olan aba ve yağlı güreşlerimizin de dünya şampiyonasının yapılması gerekiyor. Kulübümüz sporun her branşında öğrencilerimize destek olmaktadır. Mersin'de yapılacak olan Türkiye müsabakalarında sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Güreş antrenörü Mehmet Şencan, "Güreş bizim ata sporumuz ve Türk milletinin kanında olan bir spor. Geleneksel spor dalları adı altında yıldızlar ve gençler okullar arası aba güreşinin ve geleneksel spor dallarının okullara yayılması gerçekten çok önemli" diye konuştu.