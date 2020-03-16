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Ablasına kızdı, kendini bıçakladı

Samsun’un Bafra ilçesinde ablasıyla tartışan genç, bıçakla kendine zarar verdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ablasıyla tartışan genç, bıçakla kendine zarar verdi.


Olay, Altınyaprak Mahallesi Konut 1. Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde ablasıyla tartışan 23 yaşındaki M.K. sinirlerine hakim olamayarak elindeki bacağı göğsüne vurarak kendini yaraladı. Yaralanan genç olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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