Ablasını ve erkek arkadaşını silahlı vuran genç yakalandı

Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde ablası C.Ş.'yi ve hemen ardından da Karşıyaka Mahallesi'nde ablasının arkadaşı olduğu iddia edilen S.B.'yi bacaklarından tabancayla yaralayan C.Ş. (19) olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.