Aç kalan hayvanların imdadına yetiştiler

Bölge Müdürlüğü tarafından karda yiyeceksiz kalan hayvanlara yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayvanlarının olumsuz kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerinin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, yırtıcı ve insanlara zarar verecek yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak ve ağır kış şartlarının yaban hayatına olumsuz etkilerini en aza indirmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi. Son bir hafta içinde 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı; Amasya'da bin 500 kilogram buğday ve mısır, Çorum'da bin 150 kilogram buğday ve mısır, Tokat'ta ise 450 kilogram buğday ve 750 kilogram yonca araziye bırakıldı.

İklim şartlarının kötü olduğu dönemlerde yemleme çalışmalarına devam edileceği bildirildi.