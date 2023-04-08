Acar: “Havza OSB son yıllarda büyük bir ivme yakaladı”

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Samsun'un Havza ilçesinde iş adamları iftarda bir araya geldi. Havza TSO Başkanı Acar iftar programda yaptığı konuşmada, “2013 yılında bir hayal ile yola çıktığımız Havza OSB son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Burada bulunan yatırımcılarımız bizim bu hayalimize ortak oldular. Şuan burada iftar sofrasında birlik ve beraberlik içerisinde sizlerle olmak bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Bu gün Havza OSB'de 29 firmamız yer almaktadır, 8 firmamız yatırımlarını tamamladı ve üretime devam etmektedir. Diğer firmalarımızın yatırım ve inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah birkaç sene içerisinde Havza OSB bölgemizin üretim ve istihdam merkezi olarak birçok insanımıza ekmek kapısı olacak" dedi.

İlçeye kenevir işleme alanında Türkiye'nin en büyük fabrika yatırımını yapan Uğur Balkuv ise konuşmasında, “Havza OSB coğrafi konumu, ulaşım ve lojistik imkanları ile tercih edilecek en önemli yerlerden birisidir. Üretim yapan işletmeler artık büyük şehirlere sığmıyor, yatırımlarını yapacak yeni bölgeler aramaktalar. Bu olgular yatırımcılar için çok önemli etkenler” diye konuştu.

İftar programına iş adamları ve firma temsilcileri ile çalışanlar katıldı.