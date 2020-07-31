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Acemi kasaplar kendilerini kestiler

Samsun’da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.

Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.


Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular.

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