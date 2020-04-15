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Açık ve kapalı pazar yerinde sıkı denetim

Samsun’un Alaçam ilçesinde çarşamba günleri kurulan kapalı ve açık pazar yerine girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çarşamba günleri kurulan kapalı ve açık pazar yerine girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.


Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen ve Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Baş, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı ve açık pazar yerini ziyaret ederek denetim yaptı.


Kaymakam Zaman yaptığı açıklamada, “Çarşamba günleri kurulan kapalı ve açık pazar yerinde vatandaşın ateşinin ölçülüp, ellerinin dezenfekte edildikten sonra pazar yerine giriyorlar. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgahlar arasında üçer metrelik mesafe var. Pazar alanında vatandaş yoğunluğu olunca zabıta arkadaşlarımız girişe müsaade etmiyor ve oluşan yoğunluğun azalması sağlanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz. 18-19 Nisan Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacağından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri konusuna uyarılarda bulunduk. Amacımız pazar yerinde insan yoğunluğu az olsun, sosyal mesafeye riayet edilerek alışverişler yapılsın. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alışverişini yapabilsin. Sosyal mesafe kurallarına ve diğer tedbirlere riayet ediliyor. Amacımız ceza yazmak değil. İnsanlarımızı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Tedbirlerimizi alarak dünya genelindeki musibeti yeneceğiz” dedi.


Pazar esnafı ve vatandaşların belirlenen kurallara uyduğu görüldü.

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