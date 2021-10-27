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Acil anjiyo olması gereken hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun’da kalp krizi geçirip acil anjiyo olması gereken bir hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Samsun'da kalp krizi geçirip acil anjiyo olması gereken bir hasta, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki İbrahim B., kalp krizi geçirip Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil olarak anjiyo olması gereken İbrahim B.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri Samsun 112'den ambulans helikopter talep etti. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek İbrahim B.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi.

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