Adalet MYO'da mezuniyet sevinci

Çarşamba ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Keçeligil: “Her zaman cüzdanınızda öğrenci kimliği bulunsun”

Programda ilk olarak konuşma yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, “Adalet alanında çalışacak olan, bu alanda yetişmiş olan personel her zaman olduğu gibi yine bugünde ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Adalet Bakanımızın açıkladıkları Yargı Reformu Paketi var. Ülkemiz yargı alanında gerçekten reformist bir takım çalışmalarla karşı karşıya. Giderek adalette kalitenin çıtası yükselecek gibi gözüküyor. Bütün bu çalışmalar eminim ki genç arkadaşlarımın çalışma döneminde daha güzel bir adalet ortamının sağlanmasında etkili olacaktır. Yine eminim ki hiç biriniz iş bulmakta zorlanmayacaksınız. Kısa süre içerisinde meslek alanlarınızda çalışmaya başlayacaksınız. İçlerinizden bir kısmı eminim dikey geçişle eğitimini sürdürmek isteyecektir. Onları da teşvik etmek isterim. Çünkü eğitimin sınırı yok. Hiçbir zaman eğitim limitli olarak değerlendirmeyin. Kendinizi geliştirmeye devam edin. İnsan durdukça yaşlanıyor. Durdukça yaşlanmamak için eğitiminizi sürdürün. Her zaman cüzdanınızda bir öğrenci kimliği mutlaka bulunsun” dedi.

Prof. Dr. Batı başarılar diledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in yoğun iş programı nedeniyle, kendisinin mezuniyet programına katıldığını belirterek, “Velilerimiz öğrencilerimizi bizlere emanet ettiler. Bizler de öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatmaya çalıştık. Buna gayret ettik. Eminim ki bunda da başarılı olmuşuzdur. Tabii ki bu öğrencilerimizin öğrenimlerinde mutlaka eksikliklerimiz olmuştur. Ancak bundan sonraki sürecin gelişmeye açık bir süreç olduğu asla unutulmamalıdır. Öğrencilerimizden bilgilerini sürekli geliştirmelerini arzuluyoruz. Mezun arkadaşlarımızdan mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunlar ve bizim eksikliklerimizle ilgili bir tespitleri olursa bizlerle paylaşmalarını temenni ediyorum. Gelişmeyi böyle sağlayabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Diploma töreninde dereceye giren ilk 3 öğrenciye diplomaları ve ödülleri takdim edildi. Daha sonra 60 öğrenciye diplomaları verildi. Diploma töreninin tamamlanması ile birlikte kep atma törenine geçildi. Adalet MYO binası önünde katılımcılarla birlikte mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler hep birlikte kep fırlattılar.

Adalet MYO binasında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, akademisyenler, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.