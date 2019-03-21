Adalet Ormanı'nda meyve fidanları toprakla buluşturuldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi” kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde oluşturulan Adalet Ormanı'na meyve fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yan tarafında bulunan Adalet Ormanı'nda 150 adet ceviz, 50 adet dut ağacı toprakla buluşturuldu.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen, “Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulundurulan Hükümlüler ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerin uygulamaları kapsamında kamu yararına çalıştırılan yükümlülerin ağaçlandırma faaliyetlerinde istihdam edilmeleri yolundaki uzun bir süredir devam etmektedir.Ağaçlandırma çalışmalarının daha sistematik ve koordineli bir biçimde yürütülebilmesi ve ağaçlandırma ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırılılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile 'Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi' başlatılmıştır. Bu proje hükümlü ve yükümlülerin sosyal sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizin ağaçlandırılması, bozuk ormanların iyileştirilmesi ve ülkemizin yeşillendirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen'in konuşmasının ardından meyve fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Sağlık İlçe Müdürü Dr. Aytaç Akın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları ve adliye mensupları katıldı.