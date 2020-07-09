“Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen imza etkinliğine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, yatırımcı Ali Aksakarya ve Adapha Yapay Zeka'nın kurucusu Öğr. Gör. Sema Gül Türk katıldı.

“Akademisyen ve girişimcilerimizi teşvik edecektir”

Yatırımı gerçekleştiren Keiretsu Forum'a teşekkürlerini ve yatırım alan Adapha Yapay Zeka'ya tebriklerini ileterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO olarak üniversitemizde fikri ve projesi olan hocalarımıza destek oluyoruz. Sema hocamızın projesini BİGG'in açıklanmasından önce gerçekleştirdiğimiz proje pazarı etkinliğimizde birinci olarak seçtik. Ardından BİGG açıklandı ve biz de doğru karar verildiğini görmüş olduk. Sonrasında Samsun Teknopark olarak gerçekleştirdiğimiz yatırım etkinliğinde sunum yapan hocamızın projesi yatırım almış oldu. Bu tarz yatırımların olması bizi mutlu ediyor ve devamının gelmesini diliyoruz” dedi.

Bu yatırımın maddi değerinden çok manevi değerinin de olduğunu belirten Kuran, “Bu yatırım diğer girişimci ve akademisyenlerimizi teşvik edecektir. Biz de yatırım alabiliriz, biz de projeler çıkarabiliriz algısı oluşacaktır. Bu açıdan da bu yatırım ayrı bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Anlamlı bir proje olması bizi harekete geçirdi”

Samsun'da 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen ‘Yeni Nesil Yatırımcılık' etkinliğinden memnuniyetlerini dile getiren Hulusi Berik, “Baştan sona güzel organize edilmiş olan etkinlikte yolumuz keşişti Sema hocamızla. Projesinin anlamlı olması ve alanında hakim olduğu bilgiyi bize aktarması kendisine yatırım yapmamızda etkili oldu. Yapay zeka alanında çalışmaları olan Ali Aksakarya ile bu yatırımı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yapay zeka konusunda görüntü işleme alanında yatırımları olduğunu belirten Ali Aksakarya, “Şirket içerisinde geliştirdiğimiz bilgi birikimini Sema hocamızla tanıştıktan sonra daha anlamlı ve teknolojik olarak farklılık katacak bir alanda ortaya çıkarmak istedik. İlk günden itibaren içinde olmayı çok istediğimiz bir projeydi ve öğrendiklerimizi ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık” açıklamasında bulundu.

“Çok iyi işler yapacağız”

İmza etkinliğinde mutluluğunu dile getiren Adapha Yapay Zeka'nın kurucusu Sema Gül Türk, “Fikrime önem veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapacağımıza eminim. Projemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırım ikliminin oluşması çok önemli”

İmza etkinliğinin son konuşmasını gerçekleştiren Dr. Buğra Çolak ise, “Bu yatırım her açıdan önem arz ediyor. Gerçekleştirilen yatırım diğer girişimcilerimize, başarılı projeleriniz olduğunda yatırım alabileceğiniz ağlarla bizim aracılığımızla irtibat kurabileceklerini de göstermiş oluyor ve yatırım ikliminin oluşması için önemli bir adım oldu” sözlerine yer verdi.