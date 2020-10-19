Aday memur eğitimi sona erdi

SASKİ Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık ve daire başkanları katıldı.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık'ın selamlama konuşmasıyla başlayan tören, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşmalarıyla devam etti. Tören hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.