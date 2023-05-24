Adliye personelinden Türk halk müziği konseri

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleşen Türk halk müziği konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser öncesi konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, "Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemelerimiz, avukatlarımız, açık ve kapalı cezaevlerimiz, denetimli serbestlik müdürlüğümüz olarak biz büyük bir aileyiz. Görev yaptığımız üç yıllık süre boyunca Anayasa ve kanunlarla verilen yargısal hizmetleri yerine getirmek için büyük bir gayretle çalıştığımız gibi kurumsal dayanışma ve kurumsal aidiyetin güçlenmesi adına planlı bir dizi sosyal ve kültürel faaliyette bulunduk. Türk halk müziği Koromuz yaklaşık sekiz aydır büyük bir özveriyle çalışıyor. Koro şefimizi, koristlerimizi ve orkestramızı şimdiden tebrik ediyorum. İcra edeceğimiz konser nedeniyle çok gururlu ve heyecanlıyız. Çünkü bu konser Bafra Adliyesi tarihinde ilk olma özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte ülkemizde de bizimle eşdeğer olan il ve ilçe adliyelerinde örneği olmayan bir oluşuma hayat verdiğimiz için de emeği geçen herkesi aynı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan ve adliye personellerinden oluşan koro ilk konserini verdi. Azerbaycan, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi. Saffet Bayraktar ve Fatma Nur Çakır, Kerimoğlu zeybeğini oynayarak geceye renk kattı.

Konser sonunda koro şefi Gamze Surmeli'ye plaket ve çiçek taktım eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Yaklaşık 1 buçuk 2 saattir buradayız. Anadolu'yu dolaştırdılar, Rumeli'ye gittik. Bulgaristan'a gittik, Azerbaycan'a gittik. Çok güzel bir konserdi. Tüm türkü severler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konseri Ağır Ceza Reisi Sefa Maraşlı, Cumhuriyet savcıları, hakimler, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, adliyeye personeli ve vatandaşlar izledi.