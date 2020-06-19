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Adliye yanında silahla yaralama yapan şahıs tutuklandı

Samsun Adliyesi çıkışı bir kişiyi silahla yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayının karşısında bulunan Şehitler Sokak'ta dün saat 10.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile adliyeye gelen U.G. adliye çıkışı kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan ve 3 yerinden vurulduğu tespit edilen U.G., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olaydan sonra yakalanan S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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