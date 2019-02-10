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Adnan Hazır'ın büyük acısı

Samsun Büşükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in Basın Danışmanı Adnan Hazır, annesini son yolculuğuna uğurladı.

Samsun Büşükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Basın Danışmanı Adnan Hazır, annesini son yolculuğuna uğurladı. Başkan Şahin, Hazır ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.



Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında hayata veda eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Basın Danışmanı Adnan Hazır'ın annesi Nurten Hazır, son yolculuğuna uğurlandı. Nurten Hazır'ın cenazesi bugün Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gazipaşa Camii'ne getirildi. Merhumenin cenazesi, burada kılınacak öğle namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedildi.



Cenaze törenine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Hazır ailesinin yakınları, basın mensupları, iş adamları, siyasetçiler, muhtarlar ile STK temsilcileri katıldı.

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