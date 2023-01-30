ADS Başkanı Sancak'tan Samsunspor Başkanı Yıldırım'a:

SAMSUN (İHA) – Süper Lig hedefiyle yoluna dolu dizgin giden Samsunspor'a destek veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “İyi hoca aldınız. Başarılar, seneye bekliyoruz” paylaşımında bulundu.

Spor Toto 1. Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Samsunspor, Lider Eyüpspor'u geçip ilk kez lig lideri olma fırsatı yakaladı. Erzurumspor FK'yı yendiği taktirde ligin yeni lideri olacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından, “Büyük Samsunspor taraftarına takım ve yönetim olarak sezon başında bir söz verdik. ‘O sene bu sene olacak'. Lütfen bize güvenin ve desteğe devam edin” paylaşımında bulundu.

Başkan Yıldırım'ın paylaşımına yorum yapan Süper Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, “Başkanım söylemiştim, iyi hoca aldınız. Başarılar, seneye bekliyoruz” ifadelerini kullandı. İki başkanın sosyal medyadaki konuşması kısa süre sonra birçok taraftarın beğeni ve yorumlarına yol açtı.

Birkaç hafta önce lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde bulunan Samsunspor, ligde 11 maçtır yenilmiyor. Son 3 maçını kazanan kırmızı-beyazlılar bu süreçte 4 beraberlik ve 7 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar Erzurumspor FK ile kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa ligin yeni lideri olacak.