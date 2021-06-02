AFAD eğitim seferberliği kapsamında 2 milyondan fazla kişiye ulaştı

mayıs döneminde Samsun'da 2 milyon 7 bin 13 kişiye ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Samsun'da da başlatılan Afet Eğitim Seferberliği kapsamında Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Samsun genelinde AFAD Başkanlığı tarafından belirlenen faaliyetler ile birlikte 82 başlıkta yıllık faaliyet planı hazırlanarak, 2021 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında; Samsun'da kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellere, özel işyerleri çalışanlarına, dernek, oda ve vakıf üyelerine, sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve ailelerine afet farkındalık eğitimleri verildi.

TÜBİTAK DAFA projesi kapsamında çadır kurma eğitimi ve afet farkındalık eğitimi verilmiş, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına afet farkındalık eğitim afişleri gönderilerek asılmaları sağlandı. Ayrıca Samsun'da faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının ekranlarında afet farkındalık eğitimi videoları ve afişleri gösterildi. Sosyal medya hesapları ve videolar ile 1 milyon 808 bin 364 kişiye, uzaktan ve çevrimiçi eğitimler ile 197 bin 649 kişiye ulaşıldı. Bu yıl toplamda 2 milyon 7 bin 13 kişiye ulaşıldı.

Ayrıca, 218 bin 892 öğrenci, 20 bin 320 öğretmen ve personel olmak üzere 239 bin 312 kişi hedefiyle tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinde afet farkındalık eğitimlerine başlanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi, sevgi evleri gibi yerlerdeki çocuklara izletilmek üzere deprem animasyon filmi paylaşılmış, AVM'lerde stant kurularak, teknoloji mağazalarında depremin ilk 6 saati videosu oynatıldı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mümkün olan en çok sayıda kişiye eğitim verilebilmesi hedefiyle afet farkındalık eğitimlerinin yıl boyunca etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu eğitimleri, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin, can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi noktasında çok önemli gördüklerini kaydetti. Toplumun her kesimini eğiterek olası afetlerden en az hasarla çıkabilmemiz için eğitimleri daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Vali Dağlı, bu konuda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, tüm vatandaşlara, bu eğitimlere katılarak afetlere daha hazır hale gelmeleri çağrısında bulundu.