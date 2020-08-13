AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzaktan eğitimlerini tamamlayan gönüllülere yönelik yüz yüze eğitimlere başladı. Bu eğitimlerin ilki olan sertifikalı “ilk yardım eğitimi” Samsun Valiliği onayı ve katkılarıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile düzenlendi. 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen eğitim 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ücretsiz olarak gönüllülere verildi. Eğitimin teorik kısmı korona virüsü salgını süreci tedbirleri kapsamında internet aracılığı ile uzaktan gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci günü gönüllüler yüz yüze eğitim ve uygulama sınavına tabi tutuldu.

Eğitimde ilk yardımın herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmemesi amacıyla eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale olduğu kaydedildi. Bu kapsamda ilk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceği de vurgulandı. Acil tedavi ve ilk yardımın farkı üzerinde durulan eğitimde, acil tedavinin işinin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanımı gerektirdiği belirtilirken ilk yardımın ise bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahale olduğu dile getirildi. Eğitimde gönüllüler, ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, tam tıkanıklıklar, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hemlik manevrası konusunda önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler aldı.

Yaşatmak için yaşa presibi

AFAD 'gönüllülük sistemi' ile afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmeyi amaçlıyor. Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesi 'gönüllülük sistemi' ile hedefleniyor. Bu sayede afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararın en aza indirilerek toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale gelmesi amaçlanıyor.

Samsun'da 2 bin AFAD gönüllüsü

“Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!” sloganıyla tüm Türkiye'de gönüllü sayısını arttırmayı hedefleyen gönüllülük projesi kapsamında Samsun'da 2 bin gönüllü bulunuyor. Samsun AFAD gönüllü sayılarını artırmayı ve gönüllülerin eğitimlerini tamamlayarak “uzmanlık seviyesi”ne ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor. AFAD Gönüllülerine düzenlenen yüz yüze eğitimlerin uzaktan eğitimini tamamlayan gönüllülerle devam edecek. AFAD Gönüllülük sistemine ise e-devlet üzerinde başvuru yapılabiliyor.