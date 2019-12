AFAD'ın gücüne güç katacak 5 köpekli arama timine sertifika

Afet ve Acil Durum(AFAD) Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilen “İz Takip Köpeği Kursu"nu başarıyla tamamlayan 5 köpekli arama timine sertifikaları verildi.

18 Kasım-06 Aralık 2019 tarihleri arasında AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen köpekli arama timleri yeterlilik sınavına 27 ekip başvurdu. Görev ve eğitim yeterlilik etabını 22, eğitim yeterlilik etabını 2, köpekli arama timi başarıyla tamamladı ve 3 ekip ise başarı gösteremedi. Kursun kontenjanı 5 olduğundan dolayı sınavı başarı ile geçen 5 köpekli arama timi seçildi.

Düzenlenen tören ile dereceye giren İstanbul AFAD, Samsun AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine sertifika ve kupa verildi. Sertifika töreni ilk olarak yapılan sunum ile başladı. Sunum çerçevesinde bir AFAD arama köpeğinin eğitim aşamaları ve sahada çalışma alanları anlatıldı. Konuşma yapan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, "Afetin 3 aşaması var, dünyada kabul görmüş bir şekilde; ilki afet öncesi diye adlandırdığımız süreç, ikincisi afet olduğu zaman yapılan iş ve işlemeler üçüncüsü ise afet sonrası hayatın normale döndürülmesi için yapılan süreçtir. Her bir işlem için yapılması gereken, alınması gereken önlemler söz konusudur. Afet anından yapılan işin süresi çok kısıtlı bir süredir. Kapasitemizi en düzeye çıkartmamız gerek. AFAD hali geldiğinde en hızlı şekilde reaksiyon alıp, cevabını bulup, sıkıntı neyse onu gidermeliyiz. Köpekli arama timleri bizim için en büyük yardımcıdır" dedi.

"AFAD'ın gücüne güç katacak"

AFAD'ın; Türkiye'de, dünyada gittikçe ciddiyeti ve önemi kavranan bir kurum olduğunu vurgulayan Vali Osman Kaymak, "AFAD Başkanlığımız hep takdir ettiğimiz etkinliklere imza atıyor. Afet zamanındaki ölümleri ve hayata müdahale anlamında zamanı daraltmak durumundayız. O anlamda kapasitenin artırılması çok önemlidir. Bugün burada köpekli arama timlerinin sertifikasını veriyoruz. AFAD'ın gücüne güç katacak bir etkinliktir. Bu vesile ile bunu hep söylüyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi, kuşağında bulunuyor. Depremler her zaman olabilir. AFAD çalışmalarıyla her zaman takdir görüyor. Samsun AFAD Başkanlığı bölgedeki en kapsamlı kuruluşlardan bir tanesi. Tüm imkanlarımız var. Çevredeki afet olaylarına müdahale etmeye çalışıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine kapasitemiz yettiği sürece müdahale etmeye çalışıyoruz. Afet bilincini çok önemsiyoruz. Özellikle Türkiye bir deprem bölgesi ve biz hep şunu söylüyoruz: Deprem öldürmez bina öldürür. Bazen bina içindeki eşyalar konumlandırılması ve eğitimler çok önemlidir. O yönüyle biz Samsun AFAD olarak okullarda kurumlarda ve mahallerde çok ciddi eğitimler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İz Takip Köpeği” kursunu başarıyla tamamlayan AFAD görevlilerine sertifika verilmesinin ardından, eğitim alanında gösteri yapan AFAD köpekleri, Vali Kaymak ve diğer protokol üyelerinin takdirini topladı. Enkaz altında kalan bir vatandaşın yerine tespit eden AFAD köpeği herkes tarafından alkışlandı.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.