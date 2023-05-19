Afetzede çocukların resimleri sergilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Umudun Ötesi Umut' isimli sergide, depremzede çocukların yaptığı resimler ile afetzedeleri konu alan fotoğraflar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ‘Umudun Ötesi Umut' fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi. ‘Gençlik Hareketi' kapsamında Kent Müzesi'nde açılan sergide depremzede çocukların yaptığı resimler ile yine afetzedeleri konu alan fotoğraflar yer aldı. Serginin açılış kurdelesini Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, Terme ilçesinden gelen öğrencilerle birlikte kesti.

“Her resim bir hikaye”

Akdin, sergideki her resmin ve fotoğrafın bir hikayesi olduğunu belirterek, “Her bir resmi depremi yaşamış bir çocuk çizdi. Kahramanmaraşlı kardeşlerinizden bir mesaj getirdik. Nasıl bir mesaj olabilir diye düşündük. Dedik ki en iyisi insanlara yaşanılan durumu resimlerle ve fotoğraflarla gösterelim. Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çocuklar için orada bir mekan yaptık. Bir çadır kurduk. Bu çadırlarda onlar bize bu resimleri yaptılar. Onlar bu hatırayı bize gönderdiler. Resimlerdeki her hikaye bizim açımızdan çok değerli. Biz bu hikayeleri siz gençlerimize hediye ediyoruz. Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” dedi.