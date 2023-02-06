Afetzedeler için yardım kampanyası

Samsun'un Bafra ilçesinde afetzedelere ulaştırılmak üzere kaymakamlık öncülüğünde ‘Afet Yardım Kampanyası' başlatıldı.

Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde Bafra Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Cevdet Ertürkmen beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Öner Baltacılı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile birlikte yardımların toplandığı Bafra Belediyesi Sosyal Tesislerini ziyaret etti. Kaymakam Ertürkmen, “Şu anda tek yürek tek yumruk gibiyiz. 85 milyon hepimiz bir aradayız. Her vatandaşımızın acısını kalbimizin en derin noktasından hissediyoruz. Gerçekten üzücü bir olay. Büyük Türk milletinin kadirşinaslığını, yardım severliğini burada özellikle Bafra'da göstermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm Bafralılara, tüm yardımseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bugün bu çalışmamıza hızlı bir şekilde başladık. 3 noktada yardım faaliyetimiz devam ediyor. Bunların tamamı kaymakamlığımız bünyesinde değerlendirilecek, tasnif edilecek ve yardım noktasına gönderilecek. Bugünkü yardım faaliyetlerimizden bir tanesi Bafra Belediyemize ait bir yardım noktasındayız. Belediyemiz bugünkü gelen yardımları özellikle bot, battaniye, konserve, çocuk bezi gibi yardımlarımızı burada topluyorlar. Koşarcasına vatandaşlarımız buraya yardımlarını getiriyorlar. Daha sonra biz kaymakamlık olarak teslim alacağız, tasnif edeceğiz paketledikten sonra uygun görünen yardım noktalarına göndereceğiz. Bazı sosyal medya kullanıcılarının provokatif şekilde Türk milletini rencide eden, yaşadığımız olayı yanlış yönlere çeken paylaşımları vardı. Bunların üzerine siber suçlarla mücadele ekiplerimiz gittiler. Bir vatandaşımızı bu noktada aldık ve hakkında da adli süreci başlattık. Kesinlikle vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemesini resmi kurumlar, organlar dışında hiç kimseden bilgi almamalarını ve o bilgilere de itibar etmemelerini istiyoruz. Bafra Devlet Hastanemiz hizmete devam etmektedir. Kesinlikle kapatma diye bir şey söz konusu değildir. Ancak malumunuz en son yaşadığımız deprem 7.7 şiddetindeydi ve Samsun'da ve Bafra'da hissedildi. Acil tedbir olarak hastanemizdeki acil ameliyatlar dışındaki ameliyatlarımızı depremi hissetmemizden dolayı durdurduk. En kısa sürede normale döneceğiz. Diğer kurumlarımızda çalışmaya devam etmekte bu noktada herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kaymakamlığımız dışındaki kurumlardan gelen bilgilere itibar edilememesini özellikle rica ediyorum” dedi.

Kaymakam Ertürkmen ve beraberindeki heyet, Ticaret ve Sanayi Odasında ‘Afet Yardım Kampanyası' ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.