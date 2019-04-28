Afgan gencin şüpheli ölümü

Samsun'da hastaneye kaldırılarak acil serviste hayatını kaybeden Afgan uyruklu 31 yaşındaki gencin ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldığı evde rahatsızlanan Afganistan uyruklu Fahım Shams (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Afgan genç, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fahıs Shams'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afgan gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.