Afrikalı öğrencilerden Rektör Bilgiç'e kara kalem tablo

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Afrikalı öğrencileri temsilen kurulan Samsun Afrikalı Öğrenciler Topluluğu (African Students' Association Samsun), Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e kara kalem tablo hediye ederek sevgilerini ve OMÜ'de öğrenim görmekten duydukları memnuniyeti sergilediler.

Samsun Afrikalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Rajabu K. Daudi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Rektör Bilgiç'le makamında bir araya geldi.

Ziyaretin başlangıcında, Afrika'nın batısında yer alan São Tomé ve Príncipe'den İnşaat Mühendisliği öğrencisi Delanei Pinto, Rektör Bilgiç'i kara kalemle resmettiği tabloyla sürpriz yaptı. Yapılan sürpriz karşısında memnuniyetini ifade eden Rektör Bilgiç, öğrenci Delanei Pinto'ya teşekkür etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren Afrika'nın farklı ülkelerine mensup öğrencilerle tek tek tanışan, jest ve nezaketlerinden dolayı kendilerine şükranlarını ileten Rektör Bilgiç, OMÜ'nün uluslararası yelpazesindeki Afrikalı öğrencilerin Üniversitenin kültürel zenginliğini yansıttığını, kampüsün her yerinde ve özellikle düzenlenen etkinliklerde bu zenginliğe tanık olunabileceğini dile getirdi.

Rektör Bilgiç, tanıtım günlerinde Afrika'yı; dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyasıyla tanıdıklarını ve tanıttıklarına işaret ederek bütün Afrikalı öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Rektör Bilgiç'ten de öğrencilere Instagram jesti

Buluşmada Rektör Bilgiç de Instagram'da paylaşmak için cep telefonuyla öğrencilerin video kaydını alarak öğrencilerin jestine jestle karşılık verdi.

Ziyarette ayrıca, Etiyopyalı Muhammed Fethi Esmail, Burkina Fasolu Mahamade Hamine Ouedraogo, Güney Sudanlı Hakim Losuba Idoru, Nijeryalı Zakariyah Ibraheem ve Somali'den Hassan Mohamed Hassan da Afrika'nın farklı kültürlerini temsil etti.

Ziyaretin sonunda Afrikalı öğrenciler Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile bir süre sohbet ederken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.