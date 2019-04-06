Ağabey cinayeti zanlısı adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde ağabeyini silahla vurarak ölümüne yol açan kardeş, adliyeye sevk edildi.

İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, anne ve babasının mutfakta olduğu bir anda diğer odada ağabeyi Mert A. (25) ile tartışan E.T.M.A. (19), emekli polis olan babasının silahıyla ağabeyine 2 el ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mert A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili emekli polis Ahmet A. ve oğlu E.T.M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan E.T.M.A. sıkı güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirildi. Bafra Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından E.T.M.A. Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Emekli polis Ahmet A.'nın ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.