Ağabeyin kalbi kardeş acısına dayanamadı

Samsun'da hastanede görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ağabeyi de kardeşinin acısını dayanamayarak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki akşam meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanedeki nöbetine gelen güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44), acil serviste görevi başında kalp krizi geçirdi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şaban Aydın'ın ölüm haberi meslektaşlarını ve ailesini gözyaşına boğdu.

Güvenlik görevlisi Aydın için görev yaptığı hastane önünde dün tören düzenlendi. Törene hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Aydın ailesi ile yakınları katıldı. Şaban Aydın'ın cenazesi Ordu'nun Gülyalı ilçesinde dün toprağa verildi.

Ağabeyi de kalbine yenildi

Kardeşi Şaban Aydın'ın 44 yaşında ani ölümü ile büyük üzüntü yaşayan ağabeyi emekli gardiyan Birol Aydın, bugün Ordu'da kalp krizi geçirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Birol Aydın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.