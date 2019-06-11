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Ağabeyini silahla yaralayan şahıs serbest

Samsun’da ağabeyini silahla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ağabeyini silahla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi E.K.'nin (40) tabancayla ateş açması sonucu ağabey A.K. (42) bacaklarından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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