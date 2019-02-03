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Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde evinin bahçesinde bulunan ağacı budarken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Alpaslan Mahallesi Çayyolu Sokak otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Odacı evinin bahçesinde bulunan kavak ağacını budarken ağacın dalının elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ve polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından ağaçta asılı kaldığı yerden alınan Odacı, 112 ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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