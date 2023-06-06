Ağaca çarpan kamyonet ikiye bölündü: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin ağaca çarpıp ikiye bölündüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Kirazbucağı Mahallesi DSİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 28 AAE 301 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağacı altına alan ve ikiye bölünen kamyonetten yaralı şekilde çıkarılan sürücü H.S. ve yanında bulunan A.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.