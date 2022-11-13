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Ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde kestiği kavak ağacını traktörün römorkuna yüklerken ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kestiği kavak ağacını traktörün römorkuna yüklerken ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.



Olay, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Dursun (63) evinin yanındaki alanda kestiği kavak ağacını römorka yüklerken ağacın kayması sonucu altında kaldı. Yakınları tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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