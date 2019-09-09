Ağaçların kardeşliği

Samsun'daki bir parkta iyi ayrı kök olarak birbirine bitişik halde tek ağaç gibi görünen incir ve erik ağacı görenlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Doğupark'taki piknik alanındaki erik ve incir ağacının birlikte birbirine sarılırcasına büyümesi dikkat çekiyor. İki ayrı kök ancak tek ağaç görümünde olan ağaç piknikçileri şaşırtıyor.