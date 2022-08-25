Ağar: "Yeni eğitim-öğretim yılına hazırız"

Murat Ağar, "Samsun'da 104 okulda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı, 31'i tamamlandı. Eğitim ortamlarının kalitesini iyileştirme yönünde ciddi adımlar atıyoruz. Biz okullarımızla, öğretmenlerimizle, yönetici ve çalışanlarımızla yeni eğitim-öğretim sürecine hazırız" dedi.

270 bin öğrencinin bulunduğu Samsun'da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala Samsun Murat Ağar, tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Samsun'da 38 okulun yapımın tamamlandığını belirten Müdür Murat Ağar, 60 yeni okulun ise inşaatının devam ettiğini söyledi. Güçlendirme çalışmaları ile bilgiler paylaşan Müdür Ağar, "Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü uzun bir süredir eğitim ortamlarının kalitesini iyileştirme yönünde ciddi adımlar atıyor. Bu noktada bazı okullarımız yıkılıp tamamen yapılıyor. Bazı okullarımıza yeni arsalar üretilerek bina sağlanıyor. Bazı okullarımız ise güçlendirme çerçevesinde güçlendirilmeye gidiyor. Yeni yapım noktasında 38 okulumuz artık eğitim öğretime hazır hale getirildi. 31 okulumuz ise güçlendirme çerçevesinde şu anda tamamlanmış durumdadır. Bu süre dahilinde bazı okullarımız bir bina içerisinde eğitim öğretim hizmeti sunmak durumunda kalmışlardı. Dolayısıyla bu okullarımız yeni binalarında eğitim öğretim haftasında öğrencileriyle buluşacaktır. 23 tane okulumuzun da bu çerçevesinde inşaat süreçleri devam ediyor. Ayrıca 73 okulumuzda da güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bunların bir kısmı eylül ayı itibarıyla tamamlanıp öğrencilerimiz hizmetine sunulacaktır. Bir kısmı 2. dönemden itibaren, kalan kısmı da seneye tamamlanacaktır. Aslında bu noktada bazı müjdelerde verebiliriz. Özellikle okul öncesi eğitimin geliştirilmesi dahilinde, bakanlığımızın ciddi çalışmaları var. Samsun Valiliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreci birlikte yürütüyorlar. Okul öncesine eğitim destek noktasında yeni anaokullarımız hizmete girecektir. Bu noktada hem anaokulları hem de özel eğitim anaokulu olmak üzere toplamda 37 tane okulumuz yatırım programına alınmış durumdadır. İnşallah önümüzdeki 1 buçuk, 2 yıl içerisinde bir bölümü yine önümüzdeki yılın eğitim öğretimine yetişecek noktada 37 anaokulumuz okul öncesi eğitime bu noktada hizmet sunmaya çalışacaktır" diye konuştu.

"Yardımcı ders kaynakları öğrencilere ulaşacak"

Bu sene bazı ilklere imza atıldığını ifade eden Müdür Ağar, "Samsun Milli Eğitim Camiası olarak 12 Eylül'de eğitim-öğretim süreçlerine fiilen başlayacak. Bu anlamda heyecanımız devam ediyor. Tüm öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmak için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu noktada ilimizde yaklaşık 270 bin öğrenciye hizmet sunacağız. 20 binin üzerindeki öğretmenimiz bu süreci yönlendirecektir. Bu noktada okullarımızın gerek fiziksel hazırlıkları, ders kitapları, materyaller ve yardımcı ders kaynaklarıyla süreçler takip edilemeye çalışılıyor. Tabii, bu konuda bazı ilklere de bu yıl imkan sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yardımcı ders kaynaklarını da öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ulaştıracaktır. Bu noktada öğrencilerimiz eylül ayında sıralarına oturduklarında masalarının bir tarafında ders kitapları, diğer tarafında ise tüm sınıf düzeylerinde hazırlanmış olan yardımcı ders kaynakları da kendilerine ulaştırılmış olacak. Şu anda depolarımızdan sevkiyatlarımız tamamlandı. Okullarımızda okul yöneticilerimiz bu sürece hazırlanıyorlar" şeklinde konuştu.

"Samsun'da ikili eğitim veren okul kalmadı"

Samsun'daki ikili eğitim veren okulun bulunmadığını söyleyen Ağar, "Samsun eğitim ortamları noktasında ulusal standartlara uygun olarak eğitim öğretimini sürdürüyor. Derslik başına düşen öğrenci sayıları, öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, öğretmenlerimizin ders yükü incelendiğinde Samsun'da genel bir problem gözükmüyor. Bu noktada ikili eğitim yapan okul sayımızda Samsun'umuzda bulunmuyor. Bununla birlikte ilimizin genelinde yapılan inşaat süreçleri ve diğer çalışmalar zaman zaman bir binada birden fazla okulumuzun geçici süreyle hizmet vermesine imkan sağlıyor. Bazı okullarımız 1 ve 1 buçuk sene bir binada hizmet vermek durumunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"35 okulumuzda tekrar eğitim-öğretim hizmeti açılma çalışmaları devam ediyor"

Daha önce öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan ve zamanla imkanları tekrar geliştirilen 35 okulun 1 hafta içerisinde faaliyete geçeceğini söyleyen Ağar şu bilgileri verdi:

"Son dönemde gerçekten gerek bakanlığımızın özelinde valiliğimizin yürüttüğü çok özel bir çalışma var bu çalışmada köy yaşam merkezleri çalışma olarak adlandırılmaktadır. Artık isteniyor ve noktada emek veriliyor ki öğrencilerimiz olabildiği kadar kendi okullarında taşımalı eğitim hizmetine girmeden eğitim-öğretimine devam etsinler. Köylerimize devletimizin binalarına bakım onarımda yapılarak gerekli hizmetler ulaştırılsın. Öğretmenlerimiz açık olan köylerimizdeki okullarımıza da yerinde hizmet verebilsinler. Bu noktada ilimizde bakanımızın katılımıyla da köy yaşam merkezleri açıldı. İki tane köy yaşam merkezimiz bu noktada hizmet vermektedir. Yaz dönemi de dahil olmak üzere okullardan öğrencilerimize zaman zaman diğer vatandaşlarımıza hayat boyu öğrenme çerçevesinde ise aslında Samsun'da ikamet eden tüm vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Ayrıca eylül ayının 12'sine yetiştirilmek üzere çalışmalarda tamamlanmak üzeredir. Bu noktada il genelinde 35 okulumuzda tekrar eğitim-öğretim hizmeti açılma çalışmaları devam ediyor. Daha önce bir şekilde öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmış ama imkanları tekrar geliştirilip açılma durumunda olan okullarımızı tespit ettik ve 35 okulumuzun süreçleri 1 hafta içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir. Bu okullar içerisinde bazıları ilkokul öğrencisine hizmet verirken bazılarında sadece okul öncesi eğitime hizmet verecektir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda ise köy yaşam merkezi noktasında özellikle halk eğitim merkezlerimizin kurslarının açıldığı hatta diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örnek veriyorum Tarım İl Müdürlüğümüzün, Sağlık Müdürlüğümüzün köylerimizdeki vatandaşlarımıza yönelik yapacağı çalışmalarda onlara hem fiziksel imkan hem de kurs olanağı tanımak üzere Samsun ilimizde iş birliği sunulacak. Bu noktada valimiz gerekli toplantıları ve koordinasyonu sağlıyor. İnşallah yakın dönem içerisinde köylerimiz bu noktada hayat bulacak."

"Yeni eğitim-öğretim sürecine hazırız"

Son olarak genel bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Müdürü Ağar şunları söyledi:

"Samsunlu vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize şunu ifade edebiliriz: Biz okullarımızla, öğretmenlerimizle, yardımcı personellerimizle ve il ilçe müdürlüklerinde çalışan tüm yönetici ve çalışanlarımızla yeni eğitim-öğretim sürecine hazırız. Gerek öğrencilerimizin özgün eğitim çerçevesinde, hayat bir öğrenme dahilindeki faaliyetleriyle ve yine DYK (Destekleme Yetiştirme Kursları) vesilesiyle de okul dışındaki çalışmaların tamamını destekleyeceğiz. Mesleki eğitim merkezlerimiz ve mesleki eğitim Anadolu liselerimiz üzerinde de mesleki eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tüm okullarımızın bu noktada döner sermayeleri, üretime dayalı sisteme geçiş noktasında da çalışmaları yürütülüyor. Ben bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının özelde Samsun'umuza genelinde ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."