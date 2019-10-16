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Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Samsun’da bulunan Ağasarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ’Barış Pınarı Harekatı’na destek verildi ve askerler için dua edildi.

Samsun'da bulunan Ağasarlılar Yardımlaşma Derneği tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi ve askerler için dua edildi.


Samsun'daki Ağasarlılar Yardımlaşma Derneğinde bu akşam düzenlenen programa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Kara ve dernek üyelerinin katılımıyla mevlit programı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetler tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi, şehit, gazi ve görevdeki askerler için dua edildi.

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